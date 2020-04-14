Государственная налоговая служба насчитала в Украине около 1800 миллионеров.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ГНС, по состоянию на апрель 2020 года доходы более 1 млн грн задекларировали почти 1800 граждан. Большинство миллионеров — 702 человека — проживают в Киеве.

В Харьковской области доходы более 1 млн задекларировали 143 человек, в Днепропетровской — 129 человек, а Киевской — 103.

Общая сумма налогов, которые миллионеры должны заплатить в госбюджет, составляет около 235 млн гривен.

Наибольшую сумму налогов — почти 25 млн — должен заплатить предприниматель из Львовской области.

“Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн гривен (21,4 млн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов”, — отметили в налоговой службе.