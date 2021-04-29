Сьогодні в одеській міській дитячій лікарні № 3 померла 12-річна дівчинка, яку напередодні госпіталізували з діагнозом "анорексія".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Попередньо встановлено: малолітня намагалася схуднути і довела організм до критичного стану.

Одеське видання “Думська” повідомляє, що дівчинка дуже хотіла схуднути заради модельної кар’єри, і довела організм до критичного стану — її вага становила лише 20 кг.

Зазначається, що до того, що сталося сім’я вважалася повноцінною і характеризувалася позитивно.

Відповідальність за те, що трапилося, нестимуть батьки дитини. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, як в повноцінній родині, що характеризується позитивно, могла статися така трагедія.

Що таке анорексія?

Анорексія – синдром, що полягає в повній відсутності апетиту при об’єктивній потребі організму в харчуванні, який супроводжує більшість метаболічних захворювань, інфекцій, хвороб травної системи.

Фахівці вважають, що причиною анорексії стає нестійкість психіки. Людина може бути зацикленою на “недосконалості” свого тіла і хотіти їх прибрати, не помічаючи, що доводить себе до виснаження.

Однією з причин анорексії може бути зниження самооцінки через нав’язаний глянцевими журналами, кіно і рекламою образ “ідеальної” жінки або “ідеального” чоловіка.

Захворювання може бути діагностовано у пацієнтів з нормальною вагою і у хворих з надлишковою масою тіла.

Ознаки анорексії

Обмеження харчування або відмова від їжі;

Високе фізичне навантаження з мінімальним харчуванням або його відсутністю;

Постійна увага до власної ваги, зважування;

Зневоднення, сухість шкіри, ламкість нігтів і випадання зубів, нерітмічний пульс;

У жінок – припинення менструації;

Блідість, депресія.