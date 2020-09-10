Об этом сообщает пресс-служба НАН.

“С целью увековечения в городе Киеве памяти академика Бориса Патона Президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в городе Киеве в проспект Бориса Патона”, – говорится в сообщении.

В Академии наук отметили, что решение поддержали члены Президиума НАН Украины на заседании 7 сентября.

Борис Патон (1918-2020) – ученый в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов, доктор технических наук (1952) президент НАН Украины (с 1962), первый награжден званием Герой Украины.

Он также является автором и соавтором более 720 изобретений (500 иностранных патентов), более 1200 публикаций, в том числе 20 научных монографий.