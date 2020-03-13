Об этом Глава государства сказал в своем обращении.
“В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса. Постановлением Кабинета Министров уже выделено 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн гривен на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедурой. Безотлагательно Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тыс. экспресс-тестов на коронавирус”, – сказал Зеленский.
Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре!
Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинцев, которые находятся за границей не в туристической поездке, будет три дня для того, чтобы успеть вернуться в страну.
- В Украине со вторника, 17 марта, на две недели полностью прекратят авиасообщение с другими странами.
- Ранее сообщалось, что Украина закроет на две недели государственную границу для иностранных граждан в связи со вспышкой в мире коронавируса COVID-19.
- Верховная Рада вводит новые правила доступа для представителей СМИ в связи с карантином – в здание будут пускать не больше одного журналиста от издания или одной съемочной группы от телеканала.