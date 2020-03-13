Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии НАН Украины безотлагательно изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Об этом Глава государства сказал в своем обращении.

“В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса. Постановлением Кабинета Министров уже выделено 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн гривен на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедурой. Безотлагательно Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тыс. экспресс-тестов на коронавирус”, – сказал Зеленский.

Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре! Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинцев, которые находятся за границей не в туристической поездке, будет три дня для того, чтобы успеть вернуться в страну.