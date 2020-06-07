Президент США Дональд Трамп выводит 9500 американских военных из Германии, чем наносит ущерб НАТО и напрямую играет на руку президенту России Владимиру Путину.

Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что когда на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель сказала Трампу, что она не будет присутствовать на встрече G 7, которую он хотел провести в Вашингтоне в этом месяце, разговор между двумя лидерами стал раздражительным.

Меркель говорила о продолжающейся пандемии. Трамп ответил о своем разочаровании G 7, НАТО и Всемирной организации здравоохранения.

Через неделю немцы узнали, что США планируют сократить свое присутствие в Германии более чем на четверть. Около 9 500 американских солдат должны покинуть страну в течение следующих трех месяцев. Предупреждений не было, и даже по состоянию на сегодня еще нет официального уведомления.

Не ясно, связаны ли эти два эпизода. Но вместе они сигнализируют о разрыве отношений между Соединенными Штатами и Германией, поскольку коммуникация рушится и интересы расходятся практически по всем важным вопросам, включая Россию, Иран, Китай, а также торговлю и безопасность.

Издание отмечает, что доверие между Меркель и Трампом давно утрачено. Теперь, говорят официальные лица и аналитики, ускользает нечто гораздо более фундаментальное – доверие к стратегической основе самого трансатлантического альянса.

Выводя в одностороннем порядке войска из наиболее важного европейского союзника США, Трамп наносит ущерб НАТО и напрямую играет на руку президенту России Владимиру Путину, который давно обижается на военный след Америки на континенте, сказал Томас Кляйн-Брокхофф, вице-президент исследовательской группы “Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов”.

Кляйн-Брокхофф считает, что стратегическим конкурентом Трампа не был ни Путин, ни президент Китая Си Цзиньпин.

“Его системный конкурент – Ангела Меркель”, – сказал он.

Отсутствие химии между квантовым физиком Меркель и знаменитым миллионером Трампом не нова. Новым является то, что Трамп, похоже, отказался быть на одной стороне.

“Меркель представляет все, что ненавидит Трамп: глобализм, многосторонность, международное право. Трамп больше связан с известными авторитарными лидерами в мире”, – сказал Кляйн-Брокхофф.

Немцы переживают, что Трамп находится в процессе переопределения американских национальных интересов, и сильный трансатлантический альянс не является его частью.

“Он думает, что использует силу, рычаги влияния и мощь Соединенных Штатов. Но если войска действительно будут отправлены домой в течение следующих трех месяцев, он лишит Соединенные Штаты 25 % их потенциала сдерживания в Европе”, – сказал Кляйн-Брокхофф.

Опытные дипломаты по обе стороны Атлантики говорят, что американо-германские отношения должны считаться критически важными, особенно после решения Британии покинуть Европейский Союз.

Германия – самая богатая и самая густонаселенная страна в Европе, экономический центр континента и важный американский экономический партнер.

В то же время около 35 тыс. американских военнослужащих, которые дислоцированы в Германии, являются одним из важнейших военных узлов США. И около 12 тыс немецких гражданских лиц работают на этих базах. Десятки тысяч других рабочих мест также зависят от американского присутствия. Вывод войск нанесет ущерб экономике Германии.

В дополнение к выводу постоянных войск президент планирует ограничить максимальное количество войск в Германии до 25 000, что составляет менее половины текущего максимума.

По словам аналитиков, прежде всего американские войска в Германии послужили сдерживающим фактором для все более агрессивной России.

Николас Бернс, бывший чиновник в администрации Джорджа Буша-младшего, а ныне профессор Гарвардской школы Кеннеди, сказал, что вывод войск на руку долгосрочной цели Путина по разделению Запада.

“Это серьезный политический и символический удар по нашему непосредственному приоритету в Европе: укреплению стратегических связей США с Германией, самой важной европейской державой, особенно после выхода Великобритании из ЕС”, – сказал Бернс.

Решение Трампа вывести войска согласуется с его видением “Америка прежде всего” об ограничении американского развертывания за рубежом и его настойчивым требованием, чтобы союзники взвалили на себя больше бремени для своей собственной обороны.

Но перед президентскими выборами в ноябре некоторые говорят, что “Америка прежде всего”, по-видимому, превратилась в “Трампа прежде всего”.

“Все дело в нем, оно не в видении мира, не в политике, а в нем, в том, что он нуждается в проверке, а иногда в необходимости мести”, – сказал Норберт Реттген, председатель комитета по иностранным делам Германии и один из несколько кандидатов, которые надеются сменить Меркель на посту канцлера в следующем году.

Немецкие чиновники уже готовятся к более подрывным заявлениям из Вашингтона за месяцы до американских выборов – и, возможно, после.