Об этом пишет The New York Times.
Издание сообщает, что когда на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель сказала Трампу, что она не будет присутствовать на встрече G 7, которую он хотел провести в Вашингтоне в этом месяце, разговор между двумя лидерами стал раздражительным.
Меркель говорила о продолжающейся пандемии. Трамп ответил о своем разочаровании G 7, НАТО и Всемирной организации здравоохранения.
Через неделю немцы узнали, что США планируют сократить свое присутствие в Германии более чем на четверть. Около 9 500 американских солдат должны покинуть страну в течение следующих трех месяцев. Предупреждений не было, и даже по состоянию на сегодня еще нет официального уведомления.
Не ясно, связаны ли эти два эпизода. Но вместе они сигнализируют о разрыве отношений между Соединенными Штатами и Германией, поскольку коммуникация рушится и интересы расходятся практически по всем важным вопросам, включая Россию, Иран, Китай, а также торговлю и безопасность.
Издание отмечает, что доверие между Меркель и Трампом давно утрачено. Теперь, говорят официальные лица и аналитики, ускользает нечто гораздо более фундаментальное – доверие к стратегической основе самого трансатлантического альянса.
Выводя в одностороннем порядке войска из наиболее важного европейского союзника США, Трамп наносит ущерб НАТО и напрямую играет на руку президенту России Владимиру Путину, который давно обижается на военный след Америки на континенте, сказал Томас Кляйн-Брокхофф, вице-президент исследовательской группы “Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов”.
Кляйн-Брокхофф считает, что стратегическим конкурентом Трампа не был ни Путин, ни президент Китая Си Цзиньпин.
“Его системный конкурент – Ангела Меркель”, – сказал он.
Отсутствие химии между квантовым физиком Меркель и знаменитым миллионером Трампом не нова. Новым является то, что Трамп, похоже, отказался быть на одной стороне.
“Меркель представляет все, что ненавидит Трамп: глобализм, многосторонность, международное право. Трамп больше связан с известными авторитарными лидерами в мире”, – сказал Кляйн-Брокхофф.
Немцы переживают, что Трамп находится в процессе переопределения американских национальных интересов, и сильный трансатлантический альянс не является его частью.
“Он думает, что использует силу, рычаги влияния и мощь Соединенных Штатов. Но если войска действительно будут отправлены домой в течение следующих трех месяцев, он лишит Соединенные Штаты 25 % их потенциала сдерживания в Европе”, – сказал Кляйн-Брокхофф.
Опытные дипломаты по обе стороны Атлантики говорят, что американо-германские отношения должны считаться критически важными, особенно после решения Британии покинуть Европейский Союз.
Германия – самая богатая и самая густонаселенная страна в Европе, экономический центр континента и важный американский экономический партнер.
В то же время около 35 тыс. американских военнослужащих, которые дислоцированы в Германии, являются одним из важнейших военных узлов США. И около 12 тыс немецких гражданских лиц работают на этих базах. Десятки тысяч других рабочих мест также зависят от американского присутствия. Вывод войск нанесет ущерб экономике Германии.
В дополнение к выводу постоянных войск президент планирует ограничить максимальное количество войск в Германии до 25 000, что составляет менее половины текущего максимума.
По словам аналитиков, прежде всего американские войска в Германии послужили сдерживающим фактором для все более агрессивной России.
Николас Бернс, бывший чиновник в администрации Джорджа Буша-младшего, а ныне профессор Гарвардской школы Кеннеди, сказал, что вывод войск на руку долгосрочной цели Путина по разделению Запада.
“Это серьезный политический и символический удар по нашему непосредственному приоритету в Европе: укреплению стратегических связей США с Германией, самой важной европейской державой, особенно после выхода Великобритании из ЕС”, – сказал Бернс.
Решение Трампа вывести войска согласуется с его видением “Америка прежде всего” об ограничении американского развертывания за рубежом и его настойчивым требованием, чтобы союзники взвалили на себя больше бремени для своей собственной обороны.
Но перед президентскими выборами в ноябре некоторые говорят, что “Америка прежде всего”, по-видимому, превратилась в “Трампа прежде всего”.
“Все дело в нем, оно не в видении мира, не в политике, а в нем, в том, что он нуждается в проверке, а иногда в необходимости мести”, – сказал Норберт Реттген, председатель комитета по иностранным делам Германии и один из несколько кандидатов, которые надеются сменить Меркель на посту канцлера в следующем году.
Немецкие чиновники уже готовятся к более подрывным заявлениям из Вашингтона за месяцы до американских выборов – и, возможно, после.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей “больно” от того, что Россия совершает хакерские атаки на Бундестаг, в то время, как она стремиться улучшит двусторонние отношения.