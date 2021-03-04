Об этом говорится в заявлении на сайте Национальной академии наук Украины.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к президенту Национальной академии наук с просьбой рассмотреть вопрос о передаче здания Института физиологии на улице Богомольца в Киеве для нужд полицейских.

“Учитывая то, что передача лабораторного 16-этажного корпуса способна привести к тому, что многолетняя успешная деятельность научного коллектива учреждения будет приостановлена, приоритетные научные исследования, в том числе в рамках международных соглашений, придется свернуть, а почти 190 высококвалифицированных работников и все, что находится в этом здании, окажется под открытым небом, ученый совет Института признал неприемлемым предложение передать это здание в сферу управления Национальной полиции Украины. Президиум НАН Украины 3 марта 2021 поддержал решение ученого совета Института физиологии им. Богомольца НАН Украины, о чем в адрес министра внутренних дел Украины направлено соответствующее письмо “, – говорится в заявлении.

В Национальной академии наук отметили, что Институт физиологии им. А. Богомольца НАН Украины является ведущим отечественным научно-исследовательским учреждением, которое проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области нейронаук, физиологии и патофизиологии, а результаты этих работ получили международное признание и стали весомым вкладом в развитие биологической и медицинской науки. Институт хорошо известен научным сообществом, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в ведущих высокорейтинговых международных научных изданиях.

В 2018 году Институт включен в Кооперационную сеть ЮНЕСКО по научным исследованиям и последипломному образованию в области биофизики, биотехнологии и экологического здоровья. Именно в этом лабораторном корпусе Института выполняются проекты, которые финансируются Еврокомиссией и Фондом гражданских исследований и развития (CRDF, США) при поддержке Национального Института Здоровья (NIH, США).

“Лабораторный 16-этажный корпус специально спроектирован с учетом специфики деятельности Института. Он построен в 1979 году по решению Совета Министров УССР в поддержку прорывных исследований в области клеточной и молекулярной нейрофизиологии. Здесь размещены 8 из 13 отделов учреждения, расположены комплексы уникального научного оборудования, центры коллективного пользования приборами НАН Украины, стерильные боксы, лаборатория электронной микроскопии, банк клеточных линий, что постановлением Кабинета Министров от 19.12.2001 № 1709 внесено в перечень научных объектов, составляющих национальное достояние, а также виварий – клиника экспериментальных животных с уникальными для Украины линиями лабораторных животных, которая занимает два последних этажа здания”, – отмечается в заявлении.