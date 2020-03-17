Об этом сообщает Independent.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в медицинской маске, а также в бежевом пончо с коричневой кожаной отделкой, который надела поверх защитного костюма.

“Боже мой, я надеюсь, это не плед из самолета, а твоя личная вещь. Они уделяют химчистке мало внимания”, — высказала свои опасения рэп-певица Азилия Бэнкс под публикацией.

На ее комментарий модель ответила, что выбросила манто еще в аэропорту сразу после перелета.

На сайте модного дома указанное пончо продается по цене 2790 долларов.