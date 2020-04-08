Американская супермодель Наоми Кэмпбелл во время карантина запустила собственное ток-шоу "Без фильтров с Наоми".

Записи трансляций шоу опубликованы на YouTube-канале звезды.

Шоу “Без фильтров с Наоми” выходит ежедневно в 22:00 по киевскому времени. На данный момент опубликовано уже два выпуска.

Пилотный выпуск вышел в понедельник, 6 марта. Гостьей шоу стала модель и телеведущая Синди Кроуфорд. Во время 50-минутной трансляции Кэмпбелл и Кроуфорд болтали и делились воспоминаниями. В частности, звезды рассказали о том, как познакомились с представителями британской королевской семьи. Наоми рассказала, что виделась с принцессой Дианой на дне рождения принца Уильяма, когда он был еще подростком. А Кроуфорд — что бывала в Кенсингтонском дворце и тоже общалась с принцессой Дианой.

Гостем второго выпуска “Без фильтров с Наоми” стал дизайнер Марк Джейкобс. На очереди выпуск с актрисой Николь Ричи.