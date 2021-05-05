В результаті нападу 18-річного хлопця з мачете на дитячий садок на півдні Бразилії загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За даними поліції, серед жертв – троє дітей, яким, менше двох років, і двоє співробітників.

Нападник вдарив мачете і себе і наразі знаходиться в лікарні в критичному стані. Мотиви його нападу невідомі.

За словами офіційних осіб, під час інциденту в будівлі знаходилося кілька десятків дітей, і співробітники намагалися їх заховати. Повідомляється, що ще одна дитина отримала легкі травми.

За словами правоохоронців, хлопець, ім’я якого не називається, спершу напав на вчительку, яка перебувала біля входу в дитячий сад. Після чого він пішов за нею в одну з кімнат, де напав на дітей.

Дитячий садок знаходиться в центрі Саудадеса, міста з населенням близько 9000 чоловік, і, згідно з даними ЗМІ, там виховують дітей у віці до 3 років.