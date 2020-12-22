Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов, комментируя недавний случай нападения на работников “скорой помощи” в Киеве.

Нападение было совершено вечером 20 декабря. Пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии избил двух женщин-медиков, которые были госпитализированы в травматологическое отделение. Фельдшер получила закрытый перелом левой голени со смещением, а медсестра – закрытую травму левого коленного сустава.

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области. По факту нападения открыто уголовное производство.

Комментируя инцидент, Степанов подчеркнул, что подобное является абсолютно недопустимым.

“МОЗ разработало изменения в соответствующие законы, которые сейчас проходят согласования с членами Правительства. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медработников сопровождение их Национальной полицией – для осуществления вызова и своей работы”, – подчеркнул Степанов.

Таким образом, сопровождение полицией предлагается разрешить в случаях, если об этом НПУ попросят сами медработники.

Министр добавил, что также надеется на утверждение законопроекта, предусматривающего наказание за нападение на медиков.

“Медработник не может отказаться от предоставления медпомощи… Мне кажется, что в таких ситуациях (нападения на медиков, – ред.) медработникам необходимо предоставить статус, который есть, например, у журналистов или у других служащих относительно выполнения обязанностей. Я считаю, что нападение на медработников должно очень строго наказываться. Соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и зарегистрированы в Верховной Раде. Очень рассчитываю на принятие этого законопроекта”, – рассказал Степанов.

(На видео – с 3:20)