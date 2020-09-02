Правоохранители задержали вероятного нападающего на народного депутата Антона Полякова. Для поиска преступника правоохранители вводили план "Перехват".

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

По данным полиции, после нападения на нардепа, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota. Правоохранители с помощью камер установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта.

“Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану” Перехват “. В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных”, – говорится в сообщении.

“Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем”, – добавили в полиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее СМИ сообщили, что в 5:00 2 сентября возле кафе “Джав” в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

Сообщалось, что два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего поехали на автомобиле Toyota.

Полиция объявила в городе операцию “Перехват”, чтобы задержать злоумышленников.

В полиции сообщили первые детали нападения на Полякова и заявили об открытии дела по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.