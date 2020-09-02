Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
По данным полиции, после нападения на нардепа, злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota. Правоохранители с помощью камер установили маршрут автомобиля до Броварского проспекта.
“Сегодня утром патрульные получили ориентировку по плану” Перехват “. В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Патрульные, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных”, – говорится в сообщении.
“Предварительно, водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта с незнакомцем”, – добавили в полиции.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее СМИ сообщили, что в 5:00 2 сентября возле кафе “Джав” в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.
Сообщалось, что два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего поехали на автомобиле Toyota.
Полиция объявила в городе операцию “Перехват”, чтобы задержать злоумышленников.
В полиции сообщили первые детали нападения на Полякова и заявили об открытии дела по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент на трассе Киев-Харьков, во время которого неизвестные расстреляли автобус с активистами “За життя”, высоко оценив действия правоохранителей.