Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Отмечено, что о трауре объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.
“Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое произошло в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!” – говорится в сообщении.
Отметим, ранее прокуратура сообщила нападающему о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
- В субботу, 7 ноября, в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих. Убиты два человека, ранены еще восемь, среди которых есть ребенок.