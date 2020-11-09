В Кривом Роге объявили траур по погибшим в результате нападения мужчины с ножом. На месте скончались два человека.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечено, что о трауре объявил мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

“Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое произошло в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!” – говорится в сообщении.

Отметим, ранее прокуратура сообщила нападающему о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.