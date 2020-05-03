Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Ранее СМИ сообщали, что около 5 часов утра 29 апреля неизвестные напали на семью ромской национальности, которая проживала в палатке на территории стройки в Голосеевском районе Киева. Злоумышленники сожгли палатку, а также избивали и оскорбляли ее жителей, среди которых — беременная женщина.

Вита Зиневич, волонтер “Общины святого Эгидия”, которая помогает бездомным, в интервью “Громадське” рассказала, что люди, проживающие по соседству с лагерем ромов, вызывали полицию и пожарных, однако на вызов никто так и не приехал.

Журналистка Диана Буцко опубликовала фото и видео с места происшествия:

Зв’язалися зі мною з Голосіївського управління поліції щодо нападу на ромів. Слідчий сказав, що правоохоронці хотіли б знайти постраждалих і зареєструвати від них заяву. За його словами, дільничні уже відвідали місце нападу і шукають ромів, однак знайти їх поки не можуть. А патрульні, які приїжджали на місце зранку 29 квітня, не склали протокол, бо роми буцімто не наполягали на цьому. Думаю, поліцейські мають трішки хибне уявленння про правову грамотність ромів, але ініціатива з їхнього боку – вже прогрес.Віта Зіневич бачила ромів учора, і вони розповіли, що сталося. Сьогодні ми намагалися їх знайти, однак не змогли. Ми не знаємо, де зараз перебувають четверо закарпатців.Поліцію викликала Наталя (на відео), яка працює двірником у сусідньому будинку. Її, до речі, не опитували і без заяви не будуть.Наталя розповіла, що о п’ятій ранку до неї прибіг ромський чоловік Руслан у самісіньких трусах і попросив зателефонувати правоохоронцям. Жінка дала ромам свій одяг, оскільки ті вибігли з наметів ледь не голі. На відео видно, що згоріло чимало речей. Наталя каже, що роми були спокійними, і не розуміє, кому могли заважати.Це не перший напад, який тут бачила Наталя. Чотири роки тому поруч спалили бездомного, який ночував у каналізації. Нещасне місце. Gepostet von Diana Butsko am Samstag, 2. Mai 2020

Спустя три дня после инцидента в полиции сообщили, что по факту публикации информации о нападении было начато уголовное производство.

“Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили публикацию совершения неизвестными лицами на улице Саперно-Слободской неправомерных действий в отношении ромов. Данное событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления столичной полиции. На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, которое объединено с насилием) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

В главке проинформировали, что на данный момент устанавливают как нападавших, так и пострадавших лиц. К этой работе подключены волонтеры.