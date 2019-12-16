Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что в Сумах СБУ предотвратила нападение на Ананченко. До этого сотрудники СБУ получили информацию о подготовке нападения, а исполнители уже получили от организатора денежное вознаграждение.
Также сообщается, что для установления причастных к организации нападения на Ананченко действия исполнителей были взяты под контроль.
“С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения “заказанного” народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей”, – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.
- Народный депутат “Слуги народа” Михаил Ананченко заявил, что вечером 15 декабря подвергся нападению в родном городе Сумы.
- Пользователи Сетей довольно неоднозначно отреагировали на инцидент, который случился на выходных с народным депутатом от “Слуги народа” Михаилом Ананченко.