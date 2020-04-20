Об этом сообщает “Слідство.Інфо”.
“Слідство.Інфо” получило протокол допроса свидетеля от собственных источников.
Свидетель рассказал, что услышал крик, который доносился с улицы Сегедской. Выглянув в окно, он увидел трех мужчин, которые выбежали из арки дома. Двое из них, как потом выяснилось, были Стерненко и нападавший на него мужчина.
Третий человек, по показаниям моряка, вскоре после криков покинул двор и побежал к припаркованной неподалеку машине марки Mercedes-Benz Е серии, темно синего цвета, номерной знак 555-73 ОТ. По словам свидетеля, мужчина сел за руль и уехал.
Ситуация насторожила моряка, он решил сфотографировать машину. Вскоре он заметил ее во второй раз – авто проезжало рядом с местом преступления уже в момент задержания стрелка, когда приехала полиция. По словам свидетеля, водитель остановился и ходил неподалеку, постоянно оглядываясь вокруг.
Этим водителем оказался Константин Карбенюк, который тогда был тренером спортивного единоборства в одном из клубов Одессы.
По данным, которые “Слідство.Інфо” получило сразу от нескольких источников в правоохранительных органах, данный Mercedes-Benz зарегистрирован на жену тогдашнего советника главы полиции в Одесской области Руслана Форостяка. Авто этой же марки есть и в официальной декларации самого бывшего полицейского.
Тот сам заявлял, что следствие склоняется к версии, что Карбенюк – таксист, подвозивший нападающего.
Форостяк был советником тогдашнего председателя Дмитрия Головина. Остался на своей должности он и после того, как Головин уволился. Бросил работу в полиции Форостяк в конце 2019 года.
В разговоре с “Слідством.Інфо” мужчина заявил, что авто принадлежало его жене, но заверил, что никакого отношения к нападению на Стерненко не имеет, ведь якобы продал эту машину.
“Я еще после второго нападения давал показания и полицейским по этому поводу, и СБУ. Машина была продана, я уже не помню, в 15-м или в 16-м году парню, который по сей день толком не рассчитался. Там что-то должен. Поэтому его личность установлена, с ним также следственные действия проводились”, – сказал Форостяк журналистам, отметив, что это “просто случайность”.
Он признал и знакомство с Карбенюком – в 2014-м году, во время противодействия движения “Русский весны” в Одессе.
“Что меня удивляет – журналисты могут получить материалы уголовного дела, следствия. Но это такое. Я приветствую, когда журналисты получают и правильные вопросы задают, и осуществляют контроль над правоохранительной системой, чтобы она выполняла свою работу. Но это случайность, и здесь самое главное, что был проведен комплекс следственных действий. И не только Нацполицией, но и Службой безопасности Украины”, – заявил он.
В то же время, “Слідство.Інфо” располагает также фотографиями, на которых зафиксировано, что это авто в 2019 году было припарковано возле управления Национальной полиции в Одесской области. Форостяк не смог объяснить это, предположив лишь, что Карбенюк мог приезжать туда по своим делам, поскольку фигурировал в одном из уголовных производств, которое вела полиция.
Расследование всех этих преступлений передали в Службу безопасности Украины. Дело о гибели нападающего тоже ведет СБУ. В Генеральной прокуратуре во времена Юрия Луценко решение о передаче следствия СБУ мотивировали подозрением, что между нападающими и полицией имеется связь. Такого же мнения придерживался генпрокурор Руслан Рябошапка.
“Были доказательства, свидетельствующие о том, что к покушениям на Стерненко могли быть причастны работники правоохранительных органов”, – заявлял он.
Впрочем, сегодня никому из сотрудников полиции подозрения не объявлено.
- Глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Кровавое нападение на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло, а вернувшийся экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов всерьез взялся за активиста. #Буквы пообщались со Стерненко и выяснили, как продвигается дело год спустя.