На месте нападения на одесского активиста Сергея Стерненка 24 мая 2018 года, во время которого погиб нападавший, было зафиксировано авто, принадлежащее семье тогдашнего советника главы полиции Одесской области Руслана Форостяка.

Об этом сообщает “Слідство.Інфо”.

“Слідство.Інфо” получило протокол допроса свидетеля от собственных источников.

Свидетель рассказал, что услышал крик, который доносился с улицы Сегедской. Выглянув в окно, он увидел трех мужчин, которые выбежали из арки дома. Двое из них, как потом выяснилось, были Стерненко и нападавший на него мужчина.

Третий человек, по показаниям моряка, вскоре после криков покинул двор и побежал к припаркованной неподалеку машине марки Mercedes-Benz Е серии, темно синего цвета, номерной знак 555-73 ОТ. По словам свидетеля, мужчина сел за руль и уехал.

Ситуация насторожила моряка, он решил сфотографировать машину. Вскоре он заметил ее во второй раз – авто проезжало рядом с местом преступления уже в момент задержания стрелка, когда приехала полиция. По словам свидетеля, водитель остановился и ходил неподалеку, постоянно оглядываясь вокруг.

Этим водителем оказался Константин Карбенюк, который тогда был тренером спортивного единоборства в одном из клубов Одессы.

По данным, которые “Слідство.Інфо” получило сразу от нескольких источников в правоохранительных органах, данный Mercedes-Benz зарегистрирован на жену тогдашнего советника главы полиции в Одесской области Руслана Форостяка. Авто этой же марки есть и в официальной декларации самого бывшего полицейского.

Тот сам заявлял, что следствие склоняется к версии, что Карбенюк – таксист, подвозивший нападающего.

Форостяк был советником тогдашнего председателя Дмитрия Головина. Остался на своей должности он и после того, как Головин уволился. Бросил работу в полиции Форостяк в конце 2019 года.

В разговоре с “Слідством.Інфо” мужчина заявил, что авто принадлежало его жене, но заверил, что никакого отношения к нападению на Стерненко не имеет, ведь якобы продал эту машину.

“Я еще после второго нападения давал показания и полицейским по этому поводу, и СБУ. Машина была продана, я уже не помню, в 15-м или в 16-м году парню, который по сей день толком не рассчитался. Там что-то должен. Поэтому его личность установлена, с ним также следственные действия проводились”, – сказал Форостяк журналистам, отметив, что это “просто случайность”.

Он признал и знакомство с Карбенюком – в 2014-м году, во время противодействия движения “Русский весны” в Одессе.

“Что меня удивляет – журналисты могут получить материалы уголовного дела, следствия. Но это такое. Я приветствую, когда журналисты получают и правильные вопросы задают, и осуществляют контроль над правоохранительной системой, чтобы она выполняла свою работу. Но это случайность, и здесь самое главное, что был проведен комплекс следственных действий. И не только Нацполицией, но и Службой безопасности Украины”, – заявил он.

В то же время, “Слідство.Інфо” располагает также фотографиями, на которых зафиксировано, что это авто в 2019 году было припарковано возле управления Национальной полиции в Одесской области. Форостяк не смог объяснить это, предположив лишь, что Карбенюк мог приезжать туда по своим делам, поскольку фигурировал в одном из уголовных производств, которое вела полиция.

Расследование всех этих преступлений передали в Службу безопасности Украины. Дело о гибели нападающего тоже ведет СБУ. В Генеральной прокуратуре во времена Юрия Луценко решение о передаче следствия СБУ мотивировали подозрением, что между нападающими и полицией имеется связь. Такого же мнения придерживался генпрокурор Руслан Рябошапка.

“Были доказательства, свидетельствующие о том, что к покушениям на Стерненко могли быть причастны работники правоохранительных органов”, – заявлял он.

Впрочем, сегодня никому из сотрудников полиции подозрения не объявлено.