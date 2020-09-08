Накануне местных выборов в Украине запускают сериал «Кандидат»

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

“Образовательный сериал рекомендован всем, кто размышляет, баллотироваться ли на местных выборах. Вы услышите обо всех основных этапах, которые придется пройти кандидату, уже в ближайшие месяцы”, – говорится в сообщении.

Проект содержит 11 серий продолжительностью 3-5 минут.

Отмечается, что участие в сериале приняли теле- и радиоведущий, актер Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты от партии “Слуга народа” Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук и Александр Скичко.