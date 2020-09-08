Накануне местных выборов в Украине запускают сериал «Кандидат»

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.
“Образовательный сериал рекомендован всем, кто размышляет, баллотироваться ли на местных выборах. Вы услышите обо всех основных этапах, которые придется пройти кандидату, уже в ближайшие месяцы”, – говорится в сообщении.
Проект содержит 11 серий продолжительностью 3-5 минут.
Отмечается, что участие в сериале приняли теле- и радиоведущий, актер Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты от партии “Слуга народа” Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук и Александр Скичко.
- 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.
- 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 года 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.