Covid-19 Украина

обновлено 08.09.2020 в 17:02

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Накануне местных выборов в Украине запускают сериал «Кандидат»

Министерство цифровой трансформации и ОО "Центр содействия реформам" запускают образовательный сериал "Кандидат".

Вторник, 8 сентября 2020, 17:33

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

“Образовательный сериал рекомендован всем, кто размышляет, баллотироваться ли на местных выборах. Вы услышите обо всех основных этапах, которые придется пройти кандидату, уже в ближайшие месяцы”, – говорится в сообщении.

Проект содержит 11 серий продолжительностью 3-5 минут.

Отмечается, что участие в сериале приняли теле- и радиоведущий, актер Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты от партии “Слуга народа” Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук и Александр Скичко.

Теги: місцеві вибори, Мінцифри, місцеві вибори, сериал, Скічко, Слуга народа, кандидат

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