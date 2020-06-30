Клитина объявила о создании партии по борьбе «с политическими проститутами»

Экс-заместитель министра инфраструктуры, советница главы Государственного космического агентства Александра Клитина, которая ранее оказалась в центре скандала, объявила о создании партии по борьбе "с политическими проститутами".

Об этом она сказала в видеообращении.

“Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в брюках точно надежды нет. Я создаю свою партию “Украина против коррупции”, чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами”, – заявила Клитина.

По ее словам, министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил ее с должности заместителя из-за того, что она мешала “воровать на “Укрзализныце”. Поэтому Клитина намерена “разобраться со всеми коррупционерами”.

“Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. Так женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы. Вот смотрите, министр Криклий – он меня не только уволил, он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправилась. Потому что мешала им воровать на “Укрзализныце”. Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами. Все желающие, присоединяйтесь ко мне. Скажем “нет” политическим проститутам”, – добавила она.

Напомним, ранее Клитина стала советником главы Государственного космического агентства. После ее нового назначения в прессе появились заголовки с упоминанием о скандале, в котором она оказалась ранее. В ответ чиновница в своем Instagram назвала память о ее прошлом “сексизмом” и решила противодействовать этому оригинальным способом. Она опубликовала селфи с приклеенной бородой и назвалась мужским именем – Александром Клитиным.

Чиновница пожаловалась, что в Украине легче пройти собеседование на высокие государственные должности, если ты мужчина. А дальше Александра Клитина просто с помощью мобильного приложения FaceApp создала себе мужское альтер эго, которое протестует против травли и дискриминации женщин.