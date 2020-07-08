НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.
Отмечается, что президент лично сообщил НАПК о факте нарушения.
“После вступления в должность Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Такого сообщения не поступило”, – сообщили в агентстве.
7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП).
Соответствующие материалы будут переданы в суд.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вовремя не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.
- Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию за 2019 год об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.