Covid-19 Украина

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НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вручило два протокола об административном нарушении президенту Владимиру Зеленскому в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Среда, 8 июля 2020, 07:35

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

Отмечается, что президент лично сообщил НАПК о факте нарушения.

“После вступления в должность Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Такого сообщения не поступило”, – сообщили в агентстве.

7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями (статья 172-6 КоАП).

Соответствующие материалы будут переданы в суд.

Теги: Владимир Зеленский, , едекларации, НАПК

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