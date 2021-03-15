Об этом Биденко сказал в интервью #Буквам.

“Если говорить о системном анализе – эти нарративы россиян не изменились вообще. И не только с 2014 года, но и с “Донецко-Криворожской республики”, или с 1863-го (год принятия Валуевского циркуляра, который запретил книгоиздательство на украинском языке – ред.), и с 1775-го (год, когда Екатерина II разрушила Запорожскую Сечь – ред.) и др. Основной тезис всегда был один: “Украины не существует, украинской нации – не существует”, – рассказал Биденко, один из инициаторов идеи Центра противодействия дезинформации.

“Когда Украина получила независимость – россияне начали говорить, что это” игры в независимость “, что наша страна – это failed state (несостоявшееся государство – ред.). И такие тезисы Россия распространяет не только об Украине, но и о странах Балтии, о Грузии”, – пояснил эксперт.

При этом РФ рассказывает, что у них единственный “правильный путь” развития, что они “третий Рим” и т.д. Этот нарратив остается. Все остальное – детали.

Биденко рассказал, что в свое время в Министерстве информационной политики Дмитрий Золотухин подготовил Белую книгу об информационных спецоперации против Украины: он выделил 35 сценариев и 10 из них подробно описал.

“И здесь, как в литературе, не много сюжетов и они повторяются. Скажем, должно быть мифический герой, страдает. Например – Олесь Бузина. Или 300 спартанцев, которые защищаются от неверных. Не знаю, это может быть” Оппозиционный блок “или “Оппозиционная платформа – за жизнь” в парламенте, а Юрий Бойко в них – некий царь Леонид. Еще в сценариях могут быть притеснения верующих русскоязычных”, – рассказал Артем Биденко.