Covid-19 Украина

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12 ноября

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00:08 «72-часовая пятница»: «Эпицентр К» шуткой сообщил о намерении работать на «карантине выходного дня»

11 ноября

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Нардеп Бужанский высмеял Богуцкую, которая объявила бойкот «Эпицентру»

Нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая решила устраивать бойкот выходного дня, в том числе "Эпицентру". Ее высмеял однопартиец Максим Бужанский.

Четверг, 12 ноября 2020, 00:53

Соответствующий пост Бужанский опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел жесткий “карантин выходного дня”. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Национальный бренд “Эпицентр К”, позиционирующий себя как “лидер в сфере непродовольственного ритейла”, объявил, что не будет прекращать работу на выходных. Об этом в “Эпицентре” сообщили шуткой о “72-часовой пятнице”.

“Вот чтобы Эпицентрам, как самым крупным “аптекам” страны жизнь мёдом не казалась, я отказываюсь в выходные что-либо у них покупать. Стадион, так стадион. Бойкот выходного дня”, – написала Богуцкая на своей странице в Facebook.

Ее коллега по фракции Максим Бужанский высмеял такое решение.

“Я думаю, что Эпицентр рухнет на колени часа через два, не позже. Лиза поставила их на грань банкротства”, – написал он.

Напомним, за 10 ноября в Украине подтвердили 10 611 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели уже почти 490 тысяч человек, 8947 пациентов с подтвержденным инфицированием коронавирусом погибли.

По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.

Примечательно. что “Эпицентр” уже не впервые не прекращает работу во время жесткого карантина. В частности, сеть работала весной, когда был локдаун. Директора “Эпицентра” не смогли привлечь к ответственности за нарушение карантина (ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В “Эпицентре” заявляли, что выполняет “социальную миссию”. Впрочем, #Буквы фиксировали многочисленные нарушения требований к работе во время карантина в магазинах сети.

Теги: Епіцентр, Єлизавета Богуцька, карантин вихідного дня, Макс Бужанский

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