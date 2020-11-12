Нардеп Бужанский высмеял Богуцкую, которая объявила бойкот «Эпицентру»

Нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая решила устраивать бойкот выходного дня, в том числе "Эпицентру". Ее высмеял однопартиец Максим Бужанский.

Соответствующий пост Бужанский опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел жесткий “карантин выходного дня”. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Национальный бренд “Эпицентр К”, позиционирующий себя как “лидер в сфере непродовольственного ритейла”, объявил, что не будет прекращать работу на выходных. Об этом в “Эпицентре” сообщили шуткой о “72-часовой пятнице”.

“Вот чтобы Эпицентрам, как самым крупным “аптекам” страны жизнь мёдом не казалась, я отказываюсь в выходные что-либо у них покупать. Стадион, так стадион. Бойкот выходного дня”, – написала Богуцкая на своей странице в Facebook.

Ее коллега по фракции Максим Бужанский высмеял такое решение.

“Я думаю, что Эпицентр рухнет на колени часа через два, не позже. Лиза поставила их на грань банкротства”, – написал он.