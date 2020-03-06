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Нардеп Бужанский заявил о том, что его забросали яйцами

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Максим Бужанский сообщил, что этой ночью на него произошло нападение неизвестных, которые забросали его яйцами.

Пятница, 6 марта 2020, 14:55

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что его предупредили о возможной провокации заранее.

“В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира “Народ Против”. И действительно, в 00 часов 30 минут, толпа персонажей, людей 35-40, с битами, которые представились ветеранами полка “Азов”, и прибыли на автомобилях АА1154 ХИ Mitsubishi L200 черный, АА0714 ХА белый Мерседес Sprinter, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом”, – написал Бужанский.

“Не особо поражен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею в виду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых”, – добавил он.

Также Бужанский отметил, что “переживает, не испугались ребята”.

“Все же четыре десятка, вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич, но вам же это все равно не помогло, верно?”, – добавил он, вероятно, имея в виду уволенного генпрокурора Руслана Рябошапку.

Напомним, что в своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.

Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.

Теги: Руслан Рябошапка

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