19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Деркач заявил на пресс-конференции.

“Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на самом высоком государственном уровне”, – заявил Деркач.

По его словам, запись разговоров велась по инициативе Петра Порошенко в его кабинете.

Деркач заявил, что ему эту запись передали журналисты-расследователи. Велись разговоры в 2015-2016 гг. и в них говорится о необходимости увольнения в то время Генпрокурора Виктора Шокина, “который тогда расследовал дело Burisma и вышел на Байдена”.

“Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и сведений относительно его каких-либо правонарушений, я попросил его (Шокина) уйти в отставку… И о принес мне письменное заявление об отставке. Это второе обещание, которое я обязался выполнить”, – говорит якобы Петр Порошенко на аудиозаписи.

Также на аудиозаписях обсуждалось якобы получение “1 млрд долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции”.

Пресс-конференция “НОВЫЕ ФАКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОРРУПЦИИ И ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНОЙ” Презентую полную версию своей с Константином Куликом пресс-конференции. На этом видео, записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне, представлены в лучшем качестве, чем во время прямого эфира. Опубліковано Андрей Деркач Вівторок, 19 травня 2020 р.

По словам Деркача, 1 млрд долларов был “направлен на оборонку” – “на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношение к Порошенко”.

Стоит отметить, что вместе с Деркачом аудиозаписи представлял бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, который занимался делом компании Burisma.

Аудиозаписи Деркача очень сильно “порезаны. Кроме того, каждый диалог “Петра Порошенко” либо с “Байденом”, либо с “Керри” сопровождался комментариями Андрея Деркача: “Петр Алексеевич настолько хотел миллиард денег американских налогоплательщиков”, “Перегнул через колено закон”, “Зарабатывать на войне”…

Нардеп Андрей Деркач заявил, что “передали многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене в Офис Генерального прокурора для регистрации уголовного производства”.

27 ноября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры.