Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что Национальное ведомство по гражданству Румынии удовлетворило просьбу нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского в получении румынского гражданства.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, в начале мая журналисты “Слідство.Інфо” выяснили, что в 2017 году народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Дубинский подавал документы на оформление румынского гражданства.

Сам Дубинский не подтвердил журналистам, что подавал заявление на румынский паспорт, а также заявил, что у него нет иностранного гражданства, хотя он “имеет на это право”.

Во вторник, 9 июня, народный депутат Украины VIII созыва, член набсовета АО “Укрзализныця” Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что Национальное ведомство по гражданству Румынии удовлетворило просьбу Дубинского о присвоении ему гражданство этой страны.

В подтверждение своих слов Лещенко опубликовал фотографию одной из страниц соответствующего указа, выданного органом. Указ 272/Р “Об утверждении восстановления румынского гражданства для 222 человек” от 26 февраля 2020 года опубликован на сайте Национального ведомства по гражданству Румынии.

В нем размещен список лиц, требующих восстановления румынского гражданства с сохранением места жительства за границей. При этом указаны не имена этих лиц, а номера их запросов на получение румынского паспорта.

На предоставленном Лещенко документе отмечен учетный номер 28323/2017, принадлежащий якобы нардепу Дубинскому.

В комментарии #Буквам Сергей Лещенко сообщил, что утверждая, что этот номер — номер Дубинского, оперировал данными журналистов “Слідство.Інфо”.

Связаться с Александром Дубинским для получения комментария не удалось.

Адвокат Александра Дубинского Татьяна Костина в комментарии #Буквам опровергла информацию о наличие у нардепа какого-либо гражданства кроме украинского.

“Что я Вам могу сказать: информация касательно якобы [наличия румынского] гражданства Дубинского является такой, что не соответствует действительности. У него нет и никогда не было никакого гражданства, кроме украинского”, — сказала она.

Комментировать информацию об утверждением его запроса румынской стороной адвокат отказалась.

Помимо этого, адвокат назвала информацию о румынском гражданстве Дубинского “провокацией” и заявила, что проведет для представителей СМИ брифинг, где сообщит, “кто именно и почему” устроил провокацию.