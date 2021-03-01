Об этом сообщает издание “Слово и Дело”.
Так, со ссылкой на источники сообщается, что Дубинский за рулем Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с другим.
Авария произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области.
#Буквам пресс-служба полиции Львовской области подтвердили факт ДТП, однако был ли среди участников ДТП народный депутат – не сообщили, ссылаясь на неразглашение персональных данных.
“Есть зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие вблизи города Стрый в 06:30. Произошло столкновение двух автомобилей. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Ждем информацию от медиков. Кроме того, открыто уголовное производство по части 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)” – сообщила глава отдела коммуникации ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская.
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