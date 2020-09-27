Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы и объявил о выходе из партии в знак протеста.

Об этом он сказал в своем видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

Галушко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и напомнил, как тот звал всех на выборы бороться с коррупцией. Нардеп заявил, что теперь все места в списках от “Слуги народа” проданы.

“Сейчас на местных выборах все места в списках от партии “Слуга народа” были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии “Слуга народа” в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии “Слуга народа”, – подчеркнул он”, – сказал он.