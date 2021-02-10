Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

Геращенко опубликовала фото сообщения, которое она получила на мобильный телефон. В нем аноним уведомил нардепа, что в отношении нее заказана “чернуха” в Facebook и Telegram, и “предложил” поставить кампанию по дискредитации в “стоп-лист”.

Геращенко связывает подобные инциденты со своей политической деятельностью, проукраинской позицией и оппозиционностью к действующей власти.

“Поздно вечером получила вот такой “привет”. Не в первый раз становлюсь объектом травли и шантажа, грязных информационных кампаний, которые связываю с моей политической деятельностью, четкой проукраинской позицией и публичной активностью. Как председатель оппозиционной фракции “Европейской Солидарности”, я не скрываю своего критического отношения к действующей власти и жестко оппонирую пятой колонне Кремля, поэтому пережила немало нечистоплотных информационных нападок, которые не имеют ничего общего с политической борьбой”, – отметила нардеп.

Геращенко уточнила, что в последнее время такие атаки “носят системный, спланированный характер”.

“Цель их – дискредитировать меня, сделать больно моей семье. На днях вышли другие грязные сюжеты, и я получила сообщение об их заказном и проплаченном характере. Не в первый раз над моим домом летают дроны в поисках “сенсации”. Очередная поганка, безусловно, связана с ростом рейтингов Петра Порошенко и “ЕС”, падением поддержки власти, которой надо переключать внимание с собственных скандалов, непрофессионализма и провалов на оппозицию, плодить грязь и фейки”, – рассказала политик.

В связи с этим Геращенко сообщила, что обратилась в СБУ и Офис генпрокурора “с заявлением о шантаже и манипулятивном оговаривании”.

“Подобную травлю я уже проходила. Понимаю цель – дискредитировать всех, кто в команде Порошенко. Обращаюсь к СБУ и ГП (Офису генпрокурора, – ред.), которым направила официальные письма с заявлением о шантаже и манипулятивном оговаривании”, – подчеркнула политик.