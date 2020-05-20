Народный депутат Алексей Гончаренко адресовал Президенту Владимиру Зеленскому вопросы от лица журналистов тех изданий, которым не дали аккредитацию на пресс-конференцию.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В ходе парламентского заседания Гончаренко заявил, что от лица журналистов всеукраинских изданий, представителей которых не аккредитовали на пресс-конференцию Президента, хотел бы задать ему несколько вопросов.

“На эту пресс-конференцию не аккредитовали такие украинские СМИ, как “Радио Свобода”, “5 канал”, “Украинский тиждень”, “Главком”, “Буквы” и так далее. Зато они аккредитовали “Шарий.net”. Что это за сепарация СМИ?” – заявил Гончаренко.

Он отметил, что от имени журналистов, которых не пустили на пресс-конференцию, хотел бы задать вопросы Президенту Владимиру Зеленскому. Эти же вопросы сам Зеленский накануне своего избрания задавал пятому президенту Петру Порошенко.

Гончаренко адресовал Зеленскому такие вопросы:

Как так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при богатом президенте, который имеет виллу в Италии и летает чартерами на отдых? Почему Софию Федину и Марусю Зверобой нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов не могут найти несколько лет? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему через шесть лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Не хотели бы вы поучаствовать в эксперименте и попробовать прожить на полторы тысячи гривен пенсии хотя бы месяц? Сколько денег вам нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда подевались наши карпатские леса? Почему не наказаны соратники Януковича?

“И главный вопрос: “Вам не стыдно?” – эмоционально спросил Гончаренко.

Стоит отметить, что журналистов #Букв отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию.

На пресс-конференцию президента Зеленского не аккредитовали съемочные группы не менее двух каналов – UMN (skrypin. Ua) и “Настоящее время”, а также журналистов изданий: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а также автора проекта “Соромно” Янину Соколову.

Руководитель “Главкома” Виктор Шлинчак заявил, что информагентство впервые не аккредитовали на пресс-конференцию президента за 10 лет существования.

Корреспондент “Українського тижня” Станислав Козлюк сообщил, что изданию отказали уже во второй раз.

Журналистам “5 канала” сначала отказали в аккредитации, о чем они сообщили в эфире около 21:00. Но позже Офис Президента послал им другое письмо – с подтверждением аккредитации.