Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В ходе парламентского заседания Гончаренко заявил, что от лица журналистов всеукраинских изданий, представителей которых не аккредитовали на пресс-конференцию Президента, хотел бы задать ему несколько вопросов.
“На эту пресс-конференцию не аккредитовали такие украинские СМИ, как “Радио Свобода”, “5 канал”, “Украинский тиждень”, “Главком”, “Буквы” и так далее. Зато они аккредитовали “Шарий.net”. Что это за сепарация СМИ?” – заявил Гончаренко.
Он отметил, что от имени журналистов, которых не пустили на пресс-конференцию, хотел бы задать вопросы Президенту Владимиру Зеленскому. Эти же вопросы сам Зеленский накануне своего избрания задавал пятому президенту Петру Порошенко.
Гончаренко адресовал Зеленскому такие вопросы:
- Как так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при богатом президенте, который имеет виллу в Италии и летает чартерами на отдых?
- Почему Софию Федину и Марусю Зверобой нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов не могут найти несколько лет?
- Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
- Почему через шесть лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?
- Не хотели бы вы поучаствовать в эксперименте и попробовать прожить на полторы тысячи гривен пенсии хотя бы месяц?
- Сколько денег вам нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- Куда подевались наши карпатские леса?
- Почему не наказаны соратники Януковича?
“И главный вопрос: “Вам не стыдно?” – эмоционально спросил Гончаренко.
Стоит отметить, что журналистов #Букв отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию.
На пресс-конференцию президента Зеленского не аккредитовали съемочные группы не менее двух каналов – UMN (skrypin. Ua) и “Настоящее время”, а также журналистов изданий: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а также автора проекта “Соромно” Янину Соколову.
Руководитель “Главкома” Виктор Шлинчак заявил, что информагентство впервые не аккредитовали на пресс-конференцию президента за 10 лет существования.
Корреспондент “Українського тижня” Станислав Козлюк сообщил, что изданию отказали уже во второй раз.
Журналистам “5 канала” сначала отказали в аккредитации, о чем они сообщили в эфире около 21:00. Но позже Офис Президента послал им другое письмо – с подтверждением аккредитации.
- В апреле в Офисе Президента Украины заверили, что Владимир Зеленский обязательно даст пресс-конференцию по итогам года пребывания у власти – но уже после завершения карантина. Тем временем был показан фильм “Год президента Зеленского”.