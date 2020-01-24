Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко внес в Парламент законопроект о запрете использования смартфонов на уроках в школах.

Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook.

Нардеп отмечает, что смартфоны могут отвлекать детей от учебного процесса и препятствовать социализации.

“Очевидно, что сейчас современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является большим преимуществом. Однако с другой стороны это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать непосредственно во время учебного процесса. Кроме этого, глобально постоянное “зависание” в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный образ жизни, но и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли онлайн”, – отметил Гончаренко.

Нардеп уточнил, что запрет на различные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах США.

“Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга”, – добавил он.