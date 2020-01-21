Об этом он сообщил в Facebook.
“В своем законопроекте я предлагаю установить ограничение, чтобы ежемесячный оклад народного депутата составлял сумму в размере двух прожиточных минимумов, а зарплата – в размере не более двух минимальных зарплат, установленных на текущий год. Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз”, – отметил Гончаренко.
По его словам, это поможет снизить напряжение в обществе и “укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются”.
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