Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко предлагает установить зарплату для парламентариев на уровне 9 446 гривен.

Об этом он сообщил в Facebook.

“В своем законопроекте я предлагаю установить ограничение, чтобы ежемесячный оклад народного депутата составлял сумму в размере двух прожиточных минимумов, а зарплата – в размере не более двух минимальных зарплат, установленных на текущий год. Это позволит сэкономить расходы бюджетных средств, связанных с оплатой труда нардепов и выполнением общих депутатских полномочий, в 10 раз”, – отметил Гончаренко.

По его словам, это поможет снизить напряжение в обществе и “укрепить социальную защиту тех слоев населения, которые в этом действительно нуждаются”.