Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил, что 16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики и поздравил с этим праздником этнических украинцев этого региона.

Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.

“Я поздравляю всех, для кого Кубань – не пустой звук. Я поздравляю всех, кто понимает, что это не просто один из регионов Российской Федерации…” – сказал он.

Гончаренко объяснил, почему нам важно помнить о Кубани.

“Кубань — это, по сути, еще одна форма украинской государственности. Эта территория испокон веков связана с Украиной и украинцами. Наша история не может быть полной без упоминания о Кубани, Зеленом, Малиновом клиньях и всех других землях, заселенных украинцами”, – заявил он.

Гончаренко также отметил, что Кубань — это напоминание о том, что может произойти, если мы перестанем сопротивляться.

Он добавил, что Россия является тюрьмой народов, в которой Кубань станет нашим островом свободы.

“Идентичность кубанцев была стерта в результате преступной политики жестокой ассимиляции Кремля, которую он проводил по всем покоренным народам. Традицию настоящего казачества заменили “ряжеными”. Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлевском царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия — тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим “островом свободы”, — сказал нардеп.