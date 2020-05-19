Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, выступая с трибуны Парламента, рассказал, "что общего между Киевом и Лондоном", упомянув олигарха Игоря Коломойского и ситуацию вокруг "ПриватБанка".

Такое заявление он сделал во время рассмотрения проектов постановлений, блокирующих подписание банковского закона, сообщает корреспондент #Букв.

“Знаете, что общего между Киевом и Лондоном?.. Символом Лондона является Биг-Бен, а символом Киева стал биг-Беня. Посмотрите – последние несколько месяцев вся наша жизнь вращается вокруг биг-Бени и его желания вернуть себе контроль над “ПриватБанком”. И сегодня мы смотрим очередную серию сериала “Беня и его друзья”, когда у нас заблокировано подписание закона, который не позволит бывшим владельцам банков возвращать их себе через украинскую “самую честную” в мире судебную систему”, – отметил Гончаренко.

Нардеп добавил, что в законе речь идет о том, что банк – “это не горячая картофелина, которую можно перекидать из рук в руки”.

Гончаренко также обратил внимание, что постановления, блокирующие закон о банках (а ранее тысячи правок к нему), внесли “бывшие и действующие слуги народа”.

“Все это борьба бывших владельцев, в первую очередь, “ПриватБанка”, за этот банк… Это означает, что идет война между Коломойским и Зеленским внутри фракции “Слуги народа”. А в заложники взяли всю страну. Это нужно прекращать”, – заявил Гончаренко.

Как известно, банковский закон запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Документ, в частности, касается “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Банк был национализирован, но Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.

Стоит отметить, что принятие банковского закона – одно из ключевых требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы.