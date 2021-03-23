Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 20:02

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Нардеп Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению

Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За життя" (ОПЗЖ) Илья Кива защитил научную диссертацию.

Вторник, 23 марта 2021, 21:03

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, 22 марта 2021 года на сайте Министерства образования и науки Украины появилось сообщение по защите диссертаций и получении научной степени. Среди сотен украинских ученых появился и скандальный нардеп Илья Кива.

В частности Кива защитил диссертацию на тему “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”. Таким образом Кива стал кандидатом наук по государственному управлению.

Научным руководителем работы стал доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации “Центр исследований проблем публичного управления” Владимир Гурковский.

В то же время официальными оппонентами стали Алина Помаз-Пономаренко, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины, а также Ирина Жукова, кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работы учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования “Университет менеджмента образования”.

Сам Кива пока эту новость не комментирует.

Теги: державне управління, дисертація, Ілля Кива, кандидат наук

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