Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За життя" (ОПЗЖ) Илья Кива вскоре может защитить научную диссертацию. В случае, если он станет кандидатом наук, то его депутатская зарплата вырастет на 15%.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос #Букв.

“Согласно части 3 статьи 33 Закона “О статусе народного депутата Украины”, постановления Верховной Рады “О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины” от 7 декабря 2017 No 2240-VIII, решений комитета Верховной Рады по вопросам регламента … от 08 декабрь 2017 (протокол №102) и от 19 декабря 2017 (протокол №103) и распоряжения главы Верховной Рады №06-к от 12 января 2021 года “Об оплате труда народных депутатов Украины в 2021 году” народным депутатам девятого созыва установлена ​​доплата за научную степень кандидата наук (доктора философии) 15% должностного оклада, доктора наук – 25%“, – отмечается в ответе.

В настоящее время надбавку за ученую степень доктора наук установлено 36 народным депутатам, за кандидата наук – 74 нардепам.

22 марта 2021 на сайте Министерства образования и науки Украины традиционно опубликовали Сообщение о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

С 2019 года в таких объявлениях публикуют список лиц, чьи диссертации были принято к защите Министерством образования и науки. Среди сотен украинских ученых, которые подали свои работы, есть и нардеп Илья Кива.

В частности Кива, будет защищать диссертацию на тему “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”.

В случае успешной защиты Кива станет кандидатом наук по государственному управлению.

Дата защиты диссертации пока неизвестна.