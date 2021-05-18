Про це оголосив під час засідання Верховної Ради перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент #Букв.

“Згідно з поданою заявою та відповідно до регламенту Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата України Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії ВО “Батьківщина”, – заявив Стефанчук.

Після приєднання Яценка фракція “Батьківщини” налічуватиме 25 народних депутатів.

Варто зазначити, що Яценко був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область).

Згодом нардеп увійшов до складу депутатської групи “За майбутнє” (у середині лютого цього року вийшов з її складу).

Восени 2019 року ім’я Антона Яценка звучало в контексті скандалу у фракції “Слуги народу”, через який нардепи-“слуги” навіть проходили поліграф (це, серед інших, зробив і голова фракції Давид Арахамія).

Скандал у фракції “слуг” тоді виник через провал голосування щодо законопроєкту № 2047-д на засіданні фінансового комітету ВР. Вказаний документ стосувався ліквідації електронних майданчиків, що заробляли на посередницьких послугах для оцінювачів майна (їх пов’язували із нардепом Антоном Яценком і називали “майданчиками Яценка”).

“Слуг народу” запідозрили в отриманні коштів за свої дії під час засідання фінансового комітету, й вони через це проходили поліграф. Згодом Верховна Рада все ж ухвалила законопроєкт про ліквідацію електронних майданчиків.

Варто зазначити, що Антон Яценко раніше вже перебував у лавах політсили Юлії Тимошенко. Як інформує рух ЧЕСНО, у 2007 році він був обраний народним депутатом від “Блоку Юлії Тимошенко”, а в 2011 році перейшов до фракції “Партії регіонів”.

Яценко був членом “Партії регіонів” у 2011-2014 роках, у 2012 році був обраний до Верховної Ради від ПР. Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

У парламенті VIII скликання Яценко входив до депутатської групи “Партія “Відродження”.