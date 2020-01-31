В новом межфракционном объединении "Ценности. Достоинство. Семья" считают, что детей в школах должны учить "формировать союз" так, "чтобы другой человек тоже хотел в нем находиться".

Об этом сопредседатель объединения, нардеп от “Слуги народа” Святослав Юраш рассказал в эксклюзивном интервью #Буквам.

По словам нардепа, одна из вещей, которая объединяет участников объединения, является тема образования. В частности, в МФО считают, что в школьных учебниках должна быть информация о том о человеческих взаимоотношениях и построении семьи.

“Что касается других приоритетов. То, что всех нас объединяет – это тема образования. Школа, кроме предоставления базовых знаний, должна также готовить к взрослой жизни. Этого в Украине не происходит часто, закончив школу, человек не в курсе многих аспектов человеческих взаимоотношений: что там может произойти, какие риски существуют. Предмет, который расставлял бы здесь точки над “и” – или, по крайней мере, давал бы больше информации по вопросам, которые возникают у молодых людей (у меня точно возникали), просто необходим. Сейчас мы имеем предмет “Основы семьи”. Но в учебнике там не все идеально. Должен ли этот предмет улучшиться и расшириться? Думаю, да. И в ближайшее время мы будем вести с министром образования диалог на эту тему”, — сказал Юраш.

Парламентарий также рассказал, что уже существующий предмет “правильно артикулирует вопрос”, однако он не совершенен и нуждается в доработке.

“Если мы говорим о том, что всю эту длинную штуку “жизнь” лучше прожить одному – это универсальный факт, что все преграды и проблемы в жизни лучше проходить с кем-то. Лучше формировать союз, а не оставаться самому: об этом говорит литература с античных времен и доныне. А то, как лучше создать этот союз так, чтобы другой человек тоже хотел в нем находиться – это очень полезный урок жизненный. Не я формулировал этот курс. Политики, которые направляют педагогический подход – это не правильно. А когда политики поднимают тему, организуют диалог и подают кофе, чтобы все поговорили – это правильно”, — добавил нардеп.

При этом Юраш отметил, что говоря о семье, имеет в виду исключительно союз мужчины и женщины.

“В Украине есть несколько определений семьи – социальное, историческое и конституционное. Все они, по сути, совпадают: семья это муж и жена, которые вместе соединяются, чтобы строить нечто большее, чем то, чем они есть в одиночку”, — сказал он.

Вопросы, связанные с людьми “нетрадиционной ориентации”, в частности, касающиеся их права официально регистрировать их отношения, должно решать, по мнению нардепа, кто-нибудь другой.

“Если мы говорим о вопросах различных людей нетрадиционной ориентации – это не то, чем занимается наше МФО. Я надеюсь, что в парламенте будут объединения парламентариев по всем вопросам. Наше МФО касается украинской семьи. И в рамках конституционного определения, и по этой семье и тех проблемам, о которых мы говорили – мы и будем работать”, — отметил Юраш.