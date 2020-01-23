Об этом он рассказал в комментарии #Буквам.

Так, на вопрос о том, как депутатское объединение относится к представителям ЛГБТ-сообщества, Юраш ответил: “В Украине есть много разных общин, сообществ. Есть и сообщества с нетрадиционной ориентацией. У них должны быть такие же права и свободы, ограниченные украинской Конституцией, как и у других”.

По его словам, цели объединения не касаются различных общин – фокус на институте семьи, его укреплении, содействии ему, защите от попыток разрушения.

“Институт семьи надо стимулировать различными экономическими и культурными инструментами”, – отметил нардеп.

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На уточняющий вопрос, что же разрушает институт семьи, Святослав Юраш заявил, что это “алкоголизм, который является одной из катастроф нашей реальности”.

“Необходимо создавать инфраструктуру для усыновления и достойной жизни многочисленных украинских сирот. Противодействовать торговле людьми в форме проституции, используя эффективные модели, например шведскую (в Швеции плата за секс противозаконна и уголовная ответственность падает на клиента, а не на женщину, которая предоставляет такие услуги. Женщинам оказывается поддержка и реабилитация. В Швеции проституция законодательно признана одной из форм насилия против женщин, – ред.).

Необходима работа в сфере образования, чтобы нация понимала, чем является семья. А именно равноценным пристанищем, опорой и фундаментальной перспективой, которая улучшает все”, – отметил народный депутат, подчеркнув, что планы у объединения много планов. И главные из них институциональные.

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Что касается отношения к людям из ЛГБТ-сообщества, то, по словам Святослава Юраша, депутатское объединение “Ценности. Достоинство. Семья” не занимается комментированием отношения к различным общинам, и общинам с нетрадиционной ориентацией в том числе.

“У них те же возможности и ответственность, как и у всех. Ограниченные законом и Конституцией Украины”, – подытожил нардеп.

  • Супруга нардепа от “Слуги народа” Святослава Юраша, создавшего межфракционное объединение “Ценности, достоинство, семья” для защиты консервативных вечных ценностей, изображала лесбиянку во время фотосессии.