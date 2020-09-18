Народный депутат Александр Юрченко, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал, не пришел сегодня в Высший антикоррупционный суд, где ему должны были избрать меру пресечения.

Об этом проинформировали в пресс-службе ВАКС.

В качестве причины неявки был назван “контакт с больным коронавирусом COVID-19”.

“В пятницу, 18 сентября, Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения народному депутату, которого подозревают в получении неправомерной выгоды. Заседание не состоялось из-за неявки подозреваемого. Причина – контакт подозреваемого с лицом, больным COVID-19 и представление прокурором дополнения к ходатайству”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что защита предоставила суду документы, согласно которым сегодня Юрченко сдал ПЦР-тест на COVID-19.

Заседание отложено на 15:00 понедельника, 21 сентября.

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 000 долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).