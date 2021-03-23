Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.
“Нам сделали последнее китайское предупреждение. Если мы не будем голосовать вместе с партией, нас исключат”, – заявил Юрчишин.
Он рассказал кого еще, кроме него, руководство партии предупредило о возможном исключении из состава политсилы.
Нардеп отметил, что к нему обратился ряд партийцев, которые попросили его попробовать наладить ситуацию в партии.
“Я могу четко сказать, что вряд ли удастся наладить с нынешним руководством, но партия – это не руководство. Партия – это рядовые члены, которые могут поставить вопрос о созыве съезда, о деятельности партии. Съезд может исключить из членов партии. Я готов выступить перед съездом, объяснить каждое свое голосование в отдельности и все вместе, объяснить каждый свой шаг, а также задать вопросы председателю партии и руководителю фракции, которых накопилось очень много”, – добавил нардеп.
Юрчишин признался, что в самом начале создания “Голоса” Святослав Вакарчук предлагал ему возглавить партию, но тогда решили, что нужен человек с другими способностями.
По словам Юрчишина, “дальнейшей внутренней войны” он не планирует.
“Надо созвать съезд, надо поменять устав, в идеале – поменять руководство”, – подчеркнул депутат.
По мнению Юрчишина, решить конфликт в партии можно только собравшись вместе и обсудив ситуацию.
“Собраться, понять, что мешает партии развиваться. Если это Ярослав Юрчишин и его обостренное чувство справедливости – ок, я пойму, отойду из партии. Со мной, думаю, может, еще кто-то уйдет, а может, и не отойдет, это персональное решение “, – рассказал он.
- Напомним, накануне Юрчишин в соцсети Facebook под постом своего однопартийца Ярослава Железняка заявил, что ему якобы сделали предупреждение об исключении из партии. Однако, как уточнил Юрчишин, не за участие в акции под ОПУ 20 марта, а за голосование в Раде по закону о новом порядке назначения глав НАБУ и ГБР.
- Однако пресс служба “Голоса” опровергла исключение из партии депутата Ярослава Юрчишина. Председатель парламентской фракции “Голоса” Ярослав Железняк тоже опроверг информацию об исключении депутатов из партии.