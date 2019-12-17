Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

“Я не думаю, что это сейчас необходимо, во-первых. Потому что он все-таки законопроекты важные, ключевые, поддерживает, голосует…” – подчеркнул Качура.

Он уточнил, что в свое время воздержался при голосовании за исключение из фракции нардепа Антона Полякова, но был не против исключения из “Слуги народа” Анны Скороход.

“По Скороход я не был против. Потому что действительно эти обвинения уже пошли в публичной плоскости, и они не соответствуют действительности, то есть это четко неправда однозначно о преследованиях (Скороход заявляла, что ее мужа задержали, потому что она голосовала против рынка земли, – ред.). Поэтому мы приняли такое решение. Но я понимаю ее по-человечески: когда твоего мужа задерживают, ты готов на все, лишь бы защитить семью. По Полякову я воздержался: он не прав был в выливании внутренних вопросов фракции в Сеть и необоснованных обвинениях других депутатов, но я хотел дать ему шанс переосмыслить то, что он делал”, – рассказал Качура.