Народные депутаты Украины в данный момент разрабатывают законопроект о лоббизме, и он уже готов на 98 %.

Об этом рассказал в интервью #Буквам нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

“Сейчас мы на финальной стадии написания законопроекта. Уже 98 процентов готовности. Я решил, чтобы не было никакой конфронтации между всеми авторами и не было альтернативного законопроекта даже организовать процесс. Мы объединили усилия авторов всех существующих законопроектов. Даже с предыдущих созывов”, – отметил он.

По словам нардепа, концепция законопроекта предусматривает, что профессиональные лоббисты, получающие за свою деятельность деньги, должны подавать отчеты.

“Концепция вообще та, которую мы предусматриваем, что есть у нас профессионалы -лоббисты, которые за это получают деньги, которые должны подавать соответствующие отчеты. Не просто чем-то там заниматься подковерно. Они должны действительно публиковать отчеты публично. У нас есть несколько подходов. Возможно, это будет при Минюсте, но я склоняюсь к саморегулируемой организации”, – объяснил он.

Качура уточнил, что нардепы хотят взять “самое лучшее” из системы, которая действует в США. Народный избранник также рассказал, что в случае, если какой-либо лоббист откажется подавать отчеты, будут предусмотрены санкции (например, в виде лишения свидетельства).

“Есть, скажем, условная Всеукраинская ассоциация лоббистов. Это саморегулируемая организация. Они, соответственно между собой решают, выбирают руководителей своих, правила устанавливают. Как в адвокатуре. Люди получают за это деньги, и они должны писать отчеты, с кем они работают, регистрировать договора. Если сегодня в интересах Ахметова или Пинчука лоббист работает, он должен зарегистрировать это соответствующе. Тоже самое – взаимодействие с партиями. Если встречается лоббист официально, на встречах, он должен внести в свой кабинет электронный то, что произошла эта встреча. За то, что он этого не делает, будут санкции в виде лишения свидетельства, и так далее. Налоги тоже должны оплачиваться”, – подчеркнул Качура.

Другое дело, по его словам, если объединение граждан либо ассоциации предпринимателей лоббируют свои интересы, но “делают это бесплатно” (публичная адвокация). В таком случает будет предусмотрен “абсолютно другой подход”.

Отдельно Качура разъяснил, что народный депутат не может быть лоббистом, поскольку не должен лоббировать “ничьи интересы кроме народных”. А профессиональные лоббисты смогут приходить в Парламент и представлять свою позицию по тем или иным законопроектам.

“Профессиональный лоббист должен приходить в комитет Рады и давать аналитические данные: социологию, таблички соответствующие, заключение других экспертов и убеждать представителей комитета, чтобы они приняли законопроект. Депутат должен только руководствоваться исключительными благами народа”, – отметил нардеп.