Об этом Кива написал в Facebook.
“Премьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встречи с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая – “Дня победы” не существует. Ещё один сучий потомок предателей и пособников нацизма, из Львовской области — колыбели украинского фашизма, дорвавшийся к власти. Объявляю нациста Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться”, – написал Кива.
- В Харькове на 9 мая “Бессмертный полк” пройдет на балконах.
- Ранее сообщалось, что партия “Оппозиционная платформа — За життя” собирается устроить празднование 9 мая по всей Украине своими силами.