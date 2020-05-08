Об этом Кива написал в Facebook.

“Премьер-министр Украины Шмыгаль, вчера на официальной встречи с моей парламентской фракцией заявил, что для него праздника 9 мая – “Дня победы” не существует. Ещё один сучий потомок предателей и пособников нацизма, из Львовской области — колыбели украинского фашизма, дорвавшийся к власти. Объявляю нациста Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться”, – написал Кива.