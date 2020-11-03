Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Коррупционер и педераст обогащается путем незаконных поступлений… Чего вы кричите? Вы зачем ко мне подошли? Вашей структурой руководит коррупционер и педераст, который обворовывает государство, не платит налоги, укрывая доходы. И вашему руководителю место в тюрьме. Вы поняли меня? Ваш руководитель на сегодняшний день обманным и преступным путем обогащается…” – непрерываясь говорил Кива.
Он также посоветовал журналистке уйти из “этой преступной организации Bihus.Info”.
А еще на своей странице в Facebook Илья Кива сообщил, что обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и ГСУ Национальной полиции “в отношении афериста Бигуса Дениса, который может причастен к сокрытию доходов и укрывательству от налогов, что может квалифицироваться как мошенничество в особо крупных размерах”.
По словам нардепа от ОПЗЖ, за такие действия Бигусу может грозить наказание до 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.
- Народный депутат от “Оппозиционного платформы – За життя” Илья Кива вместе с толпой мужчин спортивного телосложения пришел в Парк Славы, чтобы почтить павших во Второй мировой войне.