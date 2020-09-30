Народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко обсуждал подготовку нападения на него в разговорах с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.

Соответствующее заявление Лерос сделал, выступая с трибуны Верховной Рады, информирует корреспондент #Букв.

По словам Лероса, соответствующие записи разговоров ему передал “честный офицер СБУ”.

“На днях честный офицер Службы безопасности Украины передал мне почти 6 часов записей разговоров господина Комарницкого, “смотрящего” по Киеву, где также есть разговоры с господином Николаем Тищенко. В этих разговорах они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их “крышует”, о том, как кум Ермака помогает ему. А также они обсуждают, как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата”, – отметил Лерос.

Нардеп призвал правоохранителей воспринимать его выступление как официальное заявление о преступлении.

“Я прошу Национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака”, – заявил Лерос.

Он уточнил, что с 1 октября начнет публиковать записи, которые ему передали в СБУ.

“Я хочу, чтобы украинцы знали, кто сливает национальные интересы Украины”, – подчеркнул Лерос.

После этого выступил нардеп от “СН” Александр Качура, который посоветовал Леросу обращаться напрямую к правоохранителям и “не работать на политических оппонентов”. Качура также выразил мнение, что Зеленский и Ермак, ошиблись, когда включили Лероса в партийный список.