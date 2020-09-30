Соответствующее заявление Лерос сделал, выступая с трибуны Верховной Рады, информирует корреспондент #Букв.
По словам Лероса, соответствующие записи разговоров ему передал “честный офицер СБУ”.
“На днях честный офицер Службы безопасности Украины передал мне почти 6 часов записей разговоров господина Комарницкого, “смотрящего” по Киеву, где также есть разговоры с господином Николаем Тищенко. В этих разговорах они откровенно рассказывают о том, как Зеленский их “крышует”, о том, как кум Ермака помогает ему. А также они обсуждают, как совершить нападение на меня и еще одного народного депутата”, – отметил Лерос.
Нардеп призвал правоохранителей воспринимать его выступление как официальное заявление о преступлении.
“Я прошу Национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление о преступлении господина Комарницкого, господина Тищенко и его кума Андрея Ермака”, – заявил Лерос.
Он уточнил, что с 1 октября начнет публиковать записи, которые ему передали в СБУ.
“Я хочу, чтобы украинцы знали, кто сливает национальные интересы Украины”, – подчеркнул Лерос.
После этого выступил нардеп от “СН” Александр Качура, который посоветовал Леросу обращаться напрямую к правоохранителям и “не работать на политических оппонентов”. Качура также выразил мнение, что Зеленский и Ермак, ошиблись, когда включили Лероса в партийный список.
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- 9 сентября юридическая компания “Миллер”, которая представляет нардепа заявила, что требует от полиции допросить Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского по делу о поджоге авто Лероса.