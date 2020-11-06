Соответствующую переписку зафиксировал фотокорреспондент #Букв.
Николаенко пообещал своему собеседнику обсудить получение налоговой рассрочки с главой налоговой службы Алексеем Любченко.
- 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах.
- 17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.
- 15 сентября суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.