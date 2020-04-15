Об этом сам нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

“В соответствии с требованиями МОЗ о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам”, – написал нардеп.

Теперь Новинский ждет “окончательного подтверждения диагноза”. При этом он намерен соблюдать режим изоляции.

“Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование”, – отметил нардеп.