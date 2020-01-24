Главным месседжем на "Украинском завтраке" в швейцарском Давосе стала потребность Украины в инвесторах. На этом делался акцент постоянно. Но такая настойчивость могла иметь обратный эффект.

Об этом идет речь в статье “New normality от “зеленых”: как Зеленский в Давосе предлагал нянь за $100 млн”.

Так, 23 января в Давосе прошел ежегодный “Украинский завтрак”, одним из спонсоров которого выступил фонд олигарха Виктора Пинчука. На мероприятие прибыли действующие народные депутаты, экс-парламентарии, а также иностранные гости.

Перед ними, среди прочих, выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который не уставал говорить об инвестициях и почему нужно вкладывать в Украину.

Своими впечатлениями от мероприятия поделился с #Буквами народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко, который также присутствовал в Давосе. По его словам, такая настойчивость в призывах к инвестициям могла даже отпугивать потенциальных инвесторов.

“Один мой знакомый сказал, что постоянный призыв инвестировать только отпугивает. Такое впечатление, что есть какая-то проблема в Украине, если так уговаривают”, – рассказал Гончаренко.

Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук своей риторикой разочаровали слушателей в Давосе, так как она не содержала конкретики.

“Мне кажется, что своей риторикой Зеленский и Гончарук разочаровали участников. Потому что они не предложили никакой конкретики”, – заявил Гончаренко.

Но в целом нардеп констатировал высокий кредит доверия к новой власти.