Об этом идет речь в статье “New normality от “зеленых”: как Зеленский в Давосе предлагал нянь за $100 млн”.
Так, 23 января в Давосе прошел ежегодный “Украинский завтрак”, одним из спонсоров которого выступил фонд олигарха Виктора Пинчука. На мероприятие прибыли действующие народные депутаты, экс-парламентарии, а также иностранные гости.
Перед ними, среди прочих, выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который не уставал говорить об инвестициях и почему нужно вкладывать в Украину.
Своими впечатлениями от мероприятия поделился с #Буквами народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко, который также присутствовал в Давосе. По его словам, такая настойчивость в призывах к инвестициям могла даже отпугивать потенциальных инвесторов.
“Один мой знакомый сказал, что постоянный призыв инвестировать только отпугивает. Такое впечатление, что есть какая-то проблема в Украине, если так уговаривают”, – рассказал Гончаренко.
Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук своей риторикой разочаровали слушателей в Давосе, так как она не содержала конкретики.
“Мне кажется, что своей риторикой Зеленский и Гончарук разочаровали участников. Потому что они не предложили никакой конкретики”, – заявил Гончаренко.
Но в целом нардеп констатировал высокий кредит доверия к новой власти.
- Президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что иностранные инвесторы смогут получить пятилетние налоговые каникулы за инвестиции. Он также сообщил, что подготовлена новая программа “инвестор-няня”.
- Владимир Зеленский, обращаясь к мировым лидерам в Давосе, заявил, что Украина “недоинвестирована и недолюблена”, и призвал их “подключиться” к исправлению ситуации.