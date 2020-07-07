Народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Ирина Фриз обратилась в Государственное бюро расследований с требованием начать уголовное производство относительно возможного политического давления на бывшего главу Национального банка Якова Смолия.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Больше года мы живем в стране, в которой стали нормой политические преследования оппозиции, “судилища” над ветеранами, волонтерами, активистами и военными, зачистка профессиональных кадров в ВСУ, а недавно добавился еще и политическое давление на главу НБУ”, – написала депутат.

По ее словам, из-за систематического политического давление Яков Смолий был вынужден написать заявление об отставке. Фриз также подчеркнула, что вмешательство в деятельность государственного деятеля в Украине является уголовным правонарушением.

“Поэтому мной было направлено обращение в Государственный бюро расследований с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 Уголовного кодекса Украины в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования”, – заявила нардеп.