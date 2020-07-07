Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
“Больше года мы живем в стране, в которой стали нормой политические преследования оппозиции, “судилища” над ветеранами, волонтерами, активистами и военными, зачистка профессиональных кадров в ВСУ, а недавно добавился еще и политическое давление на главу НБУ”, – написала депутат.
По ее словам, из-за систематического политического давление Яков Смолий был вынужден написать заявление об отставке. Фриз также подчеркнула, что вмешательство в деятельность государственного деятеля в Украине является уголовным правонарушением.
“Поэтому мной было направлено обращение в Государственный бюро расследований с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 Уголовного кодекса Украины в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования”, – заявила нардеп.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”. “Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – заявил Смолий.
- 2 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
- Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
- Также Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.