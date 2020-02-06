Народный депутат Украины от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский обвинил СБУ в том, что они обманули Президента Владимира Зеленского.

Об этом депутат заявил во время заседания комитета ВР по вопросам свободы слова, трансляция велась на Facebook-странице агентства УНН.

“Мы сегодня, я говорю о результатах фракции “Слуги народа”, присутствовали на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На этой встрече он рассказал как ему представили ситуацию со вчерашним обыском у мамы с маленькими детьми”, – заявил Бужанский.

По словам народного депутата, Президент Украины был обманут в том, как проходили обыски.

“Меня интересует вопрос, кому пришла в голову идея обмануть Президента Украины, скрыв от него факт, что там находились полтора или два десятка спецназовцев в балаклавах, с оружием, в бронежилетах и так далее”, – сказал он.

В ответ на это представитель СБУ подтвердил, что на месте во время обыска присутствовало спецподразделение спецслужбы.

“Если поступает информация о соответствующих угрозах, то привлекается конкретное подразделение. Но это подразделение никого не било, никого не стреляло. Если присутствовал, то чтобы пресечь возможные негативные влияния на членов оперативной группы”, – сказал он.

В то же время представитель спецслужбы заявил, что дезинформации Президента не было.

LIVE: Комітет з питань свободи слова розглядає питання обшуків на 1+1 Gepostet von УНН – Українські Національні Новини am Donnerstag, 6. Februar 2020

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.