Нардеп от «Батькивщины» хочет сдать мандат

Об этом #Буквам подтвердили источники в “Батькивщине”.

В “Батькивщине” заявили, что такое решение Бельковой стало для них неожиданным.

“Да, Белькова хочет сдать мандат. Такое решение для нас неожиданное”, – сказали источники #Буквам.

В “Батькивщине” даже рады такому решению Бельковой, ведь вместо нее зайдет в Раду Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Белькова была избрана в Раду по списку “Батькивщины” под номером 17.

Фото: Olga Bielkova/Facebook