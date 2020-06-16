Нардеп от «Батькивщины» хочет сдать мандат

Об этом #Буквам подтвердили источники в “Батькивщине”.
В “Батькивщине” заявили, что такое решение Бельковой стало для них неожиданным.
“Да, Белькова хочет сдать мандат. Такое решение для нас неожиданное”, – сказали источники #Буквам.
В “Батькивщине” даже рады такому решению Бельковой, ведь вместо нее зайдет в Раду Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).
Белькова была избрана в Раду по списку “Батькивщины” под номером 17.
Фото: Olga Bielkova/Facebook
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