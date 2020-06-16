Covid-19 Украина

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Нардеп от «Батькивщины» хочет сдать мандат

Нардеп от партии "Батькивщина" Ольга Белькова сложит депутатский мандат.

Вторник, 16 июня 2020, 21:56

Об этом #Буквам подтвердили источники в “Батькивщине”.

В “Батькивщине” заявили, что такое решение Бельковой стало для них неожиданным.

“Да, Белькова хочет сдать мандат. Такое решение для нас неожиданное”, – сказали источники #Буквам.

В “Батькивщине” даже рады такому решению Бельковой, ведь вместо нее зайдет в Раду Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Белькова была избрана в Раду по списку “Батькивщины” под номером 17.

Фото: Olga Bielkova/Facebook

  • Народный депутат Украины, лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук объявил 11 июня о сложении депутатских полномочий.
  • В марте этого года Святослав Вакарчук покинул пост руководителя партии “Голос”. Партию возглавила депутат Кира Рудык.
Теги: Верховная Рада, Батькивщина, нардеп

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