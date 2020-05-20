Об этом в своих Telegram-каналах сообщили нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко и нардеп от “Европейской Cолидарности” Алексей Гончаренко. 

Вечером во вторник, 19 мая, Ткаченко проинформировал, что в парламенте зафиксирован новый случай заражения COVID-19. Имя нардепа Ткаченко  не называл.

“Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией”, — отметил он.

В свою очередь Гончаренко сообщил, что речь идет о нардепе Мейдиче.

“У нардепа Олега Мейдича из Батькивщины диагностировали COVID-19”, — написал он.
Стоит отметить, что, согласно данным на сайте парламента, Мейдич присутствовал на первом внеочередном заседании парламента 13 мая. 19 мая нардеп не регистрировался на электронной системе и не принимал участие в голосовании.