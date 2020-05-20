Об этом в своих Telegram-каналах сообщили нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко и нардеп от “Европейской Cолидарности” Алексей Гончаренко.
Вечером во вторник, 19 мая, Ткаченко проинформировал, что в парламенте зафиксирован новый случай заражения COVID-19. Имя нардепа Ткаченко не называл.
“Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией”, — отметил он.
В свою очередь Гончаренко сообщил, что речь идет о нардепе Мейдиче.
- Ранее #Буквы сообщали, что 13 мая многие нардепы пришли на заседание парламента без масок.
- 19 мая народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Богуцкая пришла за заседание в вязанной маске с большими отверстиями, о чем сообщила в соцсетях.
- После звонка журналиста, который представился главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком, Богуцкая удалила фото в маске-авоське со своей страницы в Facebook.