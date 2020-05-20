У народного депутата от партии "Батькивщина" Олега Мейдича подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщили нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко и нардеп от “Европейской Cолидарности” Алексей Гончаренко.

Вечером во вторник, 19 мая, Ткаченко проинформировал, что в парламенте зафиксирован новый случай заражения COVID-19. Имя нардепа Ткаченко не называл.

“Новости парламентаризма. Один из народных депутатов заболел коронавирусной инфекцией”, — отметил он.

В свою очередь Гончаренко сообщил, что речь идет о нардепе Мейдиче.

“У нардепа Олега Мейдича из Батькивщины диагностировали COVID-19”, — написал он.